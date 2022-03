In vier maanden sloeg de vrouw (36) volgens het OM vijfmaal toe bij parfurmeriezaken in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Een enkele keer was de buit aan dure luchtjes 1.000 euro.

De dievegge krijgt nu van de rechter een celstraf van veertien maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. In haar tas verdwenen vanaf juni 2021 flesjes Chanel nr 5, Paul Gaultier, lichaamsverzorgingsproducten en kleding van Hugo Boss. In de rechtbank gaf ze twee weken geleden toe dat ze parfum stal om haar cocaïnegebruik te bekostigen. Op foto’s van Ici Paris is ze goed herkenbaar. ,,Ik schaam me er een beetje voor”, zei de verdachte. Ze had een terugval in de drugs. In een rapport wordt ze omschreven als een ‘beschadigde vrouw’. Celstraf De officier van justitie beschuldigde de verdachte, naast de winkeldiefstallen, ook van een tasjesroof en eiste een celstraf van tien maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk. De vrouw moet zich van de rechtbank laten behandelen in een zorginstelling. Ook moet ze haar urine laten testen op alcohol en drugs.