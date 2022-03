Een agressieve straatrover heeft eind vorig jaar een 79-jarige man ernstig mishandeld. Het gebeurde in het Laakkwartier in Den Haag terwijl het slachtoffer zijn hondje uitliet. "Het is zaak dat de dader zo snel mogelijk van straat wordt gehaald", zo klonk het dinsdagavond in Opsporing Verzocht.

De dader sprak de oudere man aan op woensdag 15 december 2021 in de Haagse Janssoniusstraat, waarna hij vrijwel direct fysiek werd. "Hij eiste de telefoon van het slachtoffer, maar die had meneer niet bij zich, waarop de dader hem begon te slaan", meldt de politie in het opsporingsprogramma.

De 79-jarige man verweerde zich kort en probeerde bij zijn belager weg te komen door een andere straat in te lopen. De straatrover liet hem niet met rust en bleef het slachtoffer slaan en schoppen. Op een bepaald moment gaf hij hem zelfs een knietje tegen het hoofd.

Weerloos op de grond

In de uitzending werden vanavond camerabeelden getoond van de straatroof. Hierop is te zien dat het slachtoffer zelfs zo wordt toegetakeld dat hij op de grond valt. Terwijl de man weerloos op de grond ligt, doorzoekt de dader zijn zakken op waardevolle spullen. Hij vindt niets.

Uiteindelijk weet het slachtoffer te ontkomen en vlucht met zijn hondje een nabijgelegen garage in. De straatrover gaat er dan ook vandoor. "Het is zaak dat de agressieve dader zo snel mogelijk van straat wordt gehaald", klinkt het in Opsporing Verzocht. "Help alstublieft de politie door te vertellen wat u over deze man weet. Dat mag ook anoniem of via het tipformulier."

De politie meldt verder dat de dader een lichte huidskleur heeft en rond de 1,80 meter lang is. "Hij heeft een slank postuur en een langwerpig, mager gezicht met een forse neus, een brede en platte kin en diepe groeven in zijn wangen langs zijn mond."

Wie de dader herkent of andere informatie over de zaak heeft, wordt opgeroepen contact op te nemen met de recherche. Dat kan via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Wie liever anoniem wil blijven, kan bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.