Breda komt niet in actie om de busverbinding in stand te houden, die de stad sinds de watersnoodramp van 1953 verbindt met het Zeeuws-Vlaamse Hulst.

Dat blijkt uit een brief die burgemeester en wethouders van Breda hebben gestuurd naar CDA-raadslid Christine de Moor.

In de bres

Vlak voor de verkiezingen wilde de oorspronkelijk uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige christen-democrate weten of het college bereid is om in de bres te springen voor lijn 19, de buslijn die van Breda, via Antwerpen, naar Hulst pendelt.

Het voortbestaan van deze 'Breda-Lijn' hangt voor de zoveelste keer aan een dun draadje. De provincie Zeeland, die verantwoordelijk is voor de buslijn, vindt de jaarlijkse kostenpost van zo'n 1,6 miljoen euro te duur en wil ervan af.

De Moor, die overigens na de verkiezingen niet in de Bredase raad terugkeert, heeft voorgesteld dat het stadsbestuur samen met de provincie Brabant in actie komt om te voorkomen dat deze verbinding verdwijnt.

Niet warm

Toch lopen burgemeester en wethouders van Breda niet warm voor zo'n ingreep. Ze zijn het met De Moor eens dat er 'een bepaalde binding is tussen Breda en Zeeuws-Vlaanderen', maar dat is het dan wel.

Volgens het college is lijn 19 vooral populair bij een beperkte doelgroep: studenten en scholieren. Bovendien zijn de zes dagelijkse retourritten 'slecht tot zeer slecht bezet'.

Bus naar Goes

Het stadsbestuur rekent er op dat er in Antwerpen een goede aansluiting komt op de intercity naar Breda. Bovendien vertrouwen burgemeester en wethouders er op dat er een snelle busverbinding komt van Zeeuws-Vlaanderen naar het NS-station in Goes. Daar zou dan ook makkelijk overgestapt kunnen worden op de trein naar West-Brabant.

Alles bij elkaar opgeteld ziet het college in ieder geval geen redenen om verder nog in de bres te springen voor het handhaven van de Breda-Lijn.