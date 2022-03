De toekomstige vervoerder op de Valleilijn tussen Amersfoort en station Ede-Wageningen krijgt van de provincie Gelderland geen ruimte om ritten te schrappen.

Gelderland wil een nieuwe concessie voor de Valleilijn vanaf eind 2023 voor dertien jaar aanbesteden. Zo lang gaat het bestaande treinmaterieel nog mee, dat blijkt uit een informatiebrief aan Provinciale Staten.

Een eerdere aanbesteding voor de treinverbinding mislukte vorig jaar. Er waren geen inschrijvers. De reden was de corona-pandemie. Daardoor waren er minder reizigers en de financiële risico's voor de mogelijke vervoerder waren ook op de langere termijn onzeker. Vanuit haar wettelijke taak voor openbaar vervoer kwam de provincie vervolgens met de huidige vervoerder Connexxion een noodconcessie van twee jaar overeen.

Calamiteit

Volgens de provincie is er nog steeds sprake van een calamiteit. "De kosten stijgen en er is onzekerheid over de reizigersopbrengsten.'' Daarom is gekozen voor een zogeheten kostencontract. De vervoerder krijgt een vast bedrag betaald voor de kosten die worden gemaakt, de provincie ontvangt de reizigersinkomsten en de inkomsten uit de OV-studentenkaart.

"Met deze keuze zijn de risico's voor de vervoerder beperkt en overzichtelijk, wat de kans op een geslaagde aanbesteding vergroot. Vervoerders kunnen goed vergelijkbare en concurrerende aanbiedingen uitbrengen'', aldus Gedeputeerde Staten. De provincie profiteert als de reizigersaantallen en opbrengsten stijgen.

De bestaande dienstregeling kan worden voortgezet. "Daarmee wordt de bereikbaarheid van de regio goed geregeld'', stellen GS. "Het eventueel krimpen van de dienstregeling heeft grote vervoerskundige effecten en relatief lage financiële voordelen. Voor de nieuwe aanbesteding betekent dit dat de vervoerder geen ruimte krijgt om ritten te schrappen."