Minderjarigen uit Alphen, Noorden en Nieuwkoop zijn opgepakt na twee incidenten waarbij mensen werden bedreigd en mishandeld.

Het viertal in de leeftijd van 15 tot en met zeventien jaar zou vorige week een negentienjarige Nieuwkoper in diens woonplaats met een mes hebben bedreigd. Een week eerder was het mikpunt een veertienjarige, die werd bedreigd en mishandeld. Daarvan plaatsten de verdachten ook een filmpje op sociale media.

Het kwartet is dinsdag opgepakt en de politie onderzoekt of zij meer op hun kerfstok hebben. Eventuele slachtoffers die de handelwijze van het viertal herkennen kunnen zich melden bij de politie.