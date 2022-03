In de Van Hilligaestraat in Zuid is woensdagnacht op een woning geschoten. Niemand is bij de schietpartij gewond geraakt. Of de dader gepakt is, is niet bekend.

Bewoners van de straat hoorden rond 23.25 uur meerdere schoten afgevuurd worden. Toen de politie op de plek van het incident kwam, trof het op straat een aantal kogelhulzen aan. Wat de aanleiding van de schietpartij was, wordt nog onderzocht.