Een vierjarig jongetje uit Baarle-Nassau is dinsdagmiddag overleden bij een aanrijding met een rolstoelbus in zijn woonplaats. Dat meldt de politie. De familie van het kind is op de hoogte.

Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur op de Herenstraat. Hulpdiensten werden opgeroepen en ook een traumahelikopter werd ingeschakeld. Het jongetje werd gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer werd aangereden door een busje van een Belgisch vervoersbedrijf. De omgeving van het ongeluk is met linten afgesloten voor omstanders. Verkeersspecialisten van de politie doen dinsdagmiddag en -avond onderzoek naar de toedracht. In eerste instantie kwamen zowel de Belgische als de Nederlandse politie naar de Herenstraat omdat de grens dwars door de straat loopt. Vervolgens is besloten dat de Nederlandse politie onderzoek zal doen.