De gemeente Eindhoven is begonnen met de renovatie van het Stratumseind. Het wordt een mooie straat, maar eerst is er een jaar ongemak.

De renovatie van het Stratumseind is anderhalve week geleden begonnen. En daarmee ook de onvermijdelijke overlast en bijbehorend omzetverlies. Zoals voor bistro Calypso, op de hoek met de Oude Stadsgracht. Maar volgens eigenaresse Linzi Lemmens was de schade met beter overleg minder groot geweest.

Minder dan een jaar nadat ze in april 2019 het eetcafé had overgenomen, moest het op slot vanwege corona. "De afgelopen twee jaar zijn we zes maanden open geweest", vertelt ze. We hebben geprobeerd met maaltijden bezorgen en laten afhalen de ellende te beperken. Steun van de overheid was er nauwelijks, omdat mijn omzet werd vergeleken met die uit mijn beginjaar."

Terras was de blikvanger

Het terras was de blikvanger van de zaak, door Lemmens en haar partner Bram de Haan geleidelijk ontwikkeld tot veganistisch restaurant. Op een houten vlonder, de basis voor de parasols, tafels en stoelen. Meer dan blikvanger, volgens De Haan. "Als het mooi weer is, wil niemand binnen zitten. Zonder terras kunnen wij niet draaien."

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat Calypso begin vorig jaar al wist dat de vlonder weg zou moeten, omdat er ook uitgebreide ondergrondse werkzaamheden gebeuren.

Ook overdag aantrekkelijk

Overigens was de gemeente actief betrokken bij de opening van het terras mét vlonder in september 2017. De toenmalige exploitant Louis Croonen en ontwerper Aart van Asseldonk hadden een terras bedacht dat een positieve sfeer zou oproepen, passend bij de behoefte het Stratumseind ook overdag aantrekkelijk te maken, voor alle leeftijden.

Het terras werd financieel ondersteund uit het impulsgeldenprogramma van de provincie Noord-Brabant via het bkkc (brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur), de Metropoolregio Eindhoven, de Bedrijven Investeringszone Eindhoven en Bavaria. De gemeente Eindhoven faciliteerde en wilde proeftuin zijn voor dit soort experimenten.

De renovatie van de uitgaansstraat gaat volgens planning een jaar duren. Elke vrijdag ruimt de aannemer om vier uur zoveel mogelijk op, zodat er in het weekend toch terrassen mogelijk zijn. Lemmens en De Haan vragen zich af of dat voor Calypso voldoende zal zijn.