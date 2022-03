Geen cruiseschip en ook geen luchtalarm. Wie zich dinsdagavond op of langs het IJ begaf zal de 'urban horns' van geluidskunstenaar en instrumentenbouwer Christof Schläger ongetwijfeld hebben gehoord. Met een concert van maar liefst 144 scheepshoorns werd bij het Muziekgebouw aan 't IJ het Pärt Festival geopend.

De scheepshoorns staan verdeeld over het terras van het Muziekgebouw. Door het water en de gebouwen treden er volgens de kunstenaar spannende geluidsreflecties en echo's op. Schläger:

"Er ontstaat een klankdiepte, die afhankelijk van de positie van de luisteraar lijkt te bewegen. Als je als toehoorder wandelt, verandert het geluid. Een overweldigende ervaring."

Het concert begon vanavond om 19.30 uur met Pärts Da pacem Domine: een roep om vrede, die de Estse componist in 2004 schreef naar aanleiding van de aanslagen in Madrid.

"Juist in deze donkere tijden waarin in Oekraïne een oorlog woedt, is de muziek van Pärt vele mensen tot steun en troost. De komst van Estse musici naar Nederland voor het Pärt Festival is nu extra bijzonder", aldus de organisatie.

Het is overigens niet de eerste keer dat de scheepshoorns Amsterdam aandoen: drie jaar geleden waren de 'urban horns' ook al eens te horen bij de opening van het Minimal Music Festival bij het Muziekgebouw aan 't IJ.