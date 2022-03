Een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandagavond op brute wijze beroofd in het Staten Bolwerk in Haarlem. Onder bedreiging van een ijzeren staaf moest hij zijn spullen afgeven.

Rond kwart voor tien werd het slachtoffer aangesproken door een man van begin twintig in een zwarte jas met witte streep. Hij vroeg hem om een sigaret. Op dat moment kwamen er zes tot acht mannen uit de bosjes gerend die het slachtoffer vastpakte en naar de grond werkte.



Hij moest zijn spullen geven, waarna de mannen ervandoor gingen. Het slachtoffer is met de schrik vrijgekomen.



De politie is op zoek naar de mannen en roept getuigen op zich te melden.