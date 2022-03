Nadat Werfpop twee keer niet door kon gaan vanwege de coronapandemie, wordt komende zomer op zaterdag 9 juli de veertigste editie van het festival gehouden in de Leidse Hout.

Ook wordt er voor het eerst entree geheven. Naast de datum zijn ook de eerste namen van de line-up bekendgemaakt: Otoboke Beaver en The Vices.

Werfpop was tot nu toe altijd een gratis festival. De afgelopen jaren is vaker gesproken over het heffen van toegang, omdat de festivalorganisatie steeds meer kosten moet maken. Bijvoorbeeld enkele jaren geleden toen er verplicht gebruik gemaakt moest gaan worden van ecobekers.

Om dat te kunnen doen, moest er een stromend water in het park komen zodat de statiegeldbekers konden worden omgespoeld.

Overigens heeft de gemeente Leiden toen de meeste eenmalige kosten voor haar rekening genomen, maar Werfpop vreesde ook omzetverlies.

"Helaas heeft de organisatie door de afgelopen twee lastige jaren de moeilijke beslissing moeten nemen om dit jaar een entreeprijs te vragen van 7,50 euro. Voor dit bedrag krijgt de bezoeker natuurlijk wel wat terug. Een ECO-beker, een gratis drankje, een plaspartout en natuurlijk een fantastisch feest met een geweldige line-up", zo verdedigt het festivalbestuur het besluit.

Tickets zijn online te koop vanaf zaterdag 9 april via de website en sociale media van Werfpop.

Line-up

Laat je bij Otoboke Beaver niet foppen door een overload aan cuteness, want de Japanse dames gaan in hun glitterjurkjes vanaf de start volledig los op garagenoisepunk. Nummers die nooit langer dan twee en halve minuut duren. Verwarring, chaos en een tsunami aan schreeuwkoortjes waar zelfs Dave Grohl van de Foo Fighters steil van achterover sloeg.

De vier volwassen kleuters van The Vices, met hun eeuwige verlangen naar avonturen, botsen en schuren op het podium. Ze schitterden al regelmatig als de huisband van de talkshow 'M'. Hun muziek klinkt als Britpop op een surfplank met vlijmscherpe riffs, retestrakke drums en prettige zanglijnen die daar overheen rollen.