Na voorrondes en halve finales vond zondag de finale van de Nobel Award plaats. Van de vijf bands in de race won uiteindelijk Zuster Zonnebloem de Award. De tweede plaats werd behaald door Noah Elliott en op de derde plaats kwam de publieksfavoriet Headfirst.

De band Sunday at Eight betrad als eerste het poppodium en had er duidelijk zin in. Lekker verfrissende powerpop met jaren '60 invloeden. Kort geleden hielden ze nog hun EP-releasefeestje in de kleine zaal van Gebr. de Nobel.

Ze werden gevolgd door Lumen. De Indie rock-band speelt opzwepende en energieke songs met stevige gitaarpartijen.

De derde band was Noah Elliott met Indië folk bedroompop. Het duo gaf een indrukwekkend optreden met persoonlijke en poëtische songs over de strijd en zoektocht van een queer persoon. Zuster Zonnebloem bracht de tijd terug naar de sixties en de flowerpower.

Met krachtige zang en mooie instrumentale partijen slaagde de kleurrijke band er prima in om de nostalgie van 'The Summer of Love' te doen herleven.

Werfpop

De band I IZhia zorgde voor vrolijke positieve reggae/rap en beatboxen met een Jamaicaans sausje. Tijdens het optreden werden strandballen opgegooid om meer interactie met het publiek te krijgen. Het laatste optreden van de avond werd gegeven door Headfirst.

Gekleed in Hawaï outfit speelden ze stevige power rock, waarbij ze strandballen en een enorme opblaasschildpad de zaal in gooiden. Hierdoor werd deze band duidelijk de publieksfavoriet.

Na een gastoptreden van de Leidse Melle maakt presentator Ernst Friele de winnaar bekend: Zuster Zonnebloem. Dat betekent onder andere dat de band op de veertigste editie van Werfpop zal optreden. De datum daarvan werd vandaag bekend: zaterdag 9 juli.