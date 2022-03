In Breskens, Oostburg en Sint Jansteen worden binnenkort vluchtelingen uit het door oorlog getroffen Oekraïne opgevangen. Het gaat waarschijnlijk om moeders en kinderen, voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden.

Woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen stelt per direct huurwoningen beschikbaar. Het gaat om een aantal leegstaande woningen aan de Henri Dunantstraat in Sint Jansteen, aan de Grote Beer in Oostburg en aan de Crijnssenlaan in Breskens.

De woningen worden nu gereed gemaakt voor bewoning. De verwachting is dat de eerste vluchtelingen in de komende weken hun intrek nemen in de huizen. Eerder werd ook al een voormalige groepswoning van Stichting Tragel aan de Kastanjelaan ter beschikking gesteld.

De opvang gebeurt in nauw overleg met de gemeenten Sluis en Hulst. Ook met de gemeente Terneuzen is Woongoed in overleg over het aanbieden van opvanglocaties. Ook met Hulst en Sluis zijn gesprekken gaande over opvangplekken, verspreid over meerdere plaatsen in de gemeenten.

Woningen die moeten worden gerenoveerd

Het gaat daarbij om woningen, die normaal gesproken nog niet in de verhuur zouden komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sloopwoningen die tijdelijk kunnen worden bewoond en huizen die ingrijpend moeten worden gerenoveerd.

Het aanbieden van deze woningen als opvangplekken gaat dus niet ten koste van het reguliere woningaanbod, benadrukt Woongoed.

Zijn de vluchtelingen eenmaal aangekomen op de opvanglocaties, dan draagt de gemeente zorg voor de begeleiding van deze vluchtelingen.