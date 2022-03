Rijkswaterstaat vervangt de komende weken de laatste 'oude' klemmen waarmee de bijna afgeschreven brugklep van de Haringvlietbrug is bevestigd aan het wegdek. Daarom is de verbinding tussen Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee zeven doordeweekse nachten afgesloten in de periode van 20 april tot en met 20 mei.

Voor een deel van de werkzaamheden moet de brugklep namelijk geopend zijn. De eerste keer dat de brug voor deze specifieke klus is gestremd voor alle weggebruikers van de hoofdrijbaan en de parallelbaan valt op woendagavond 20 april van 22.00 uur tot donderdagochtend 21 april 5.00 uur. Ook een avond/nacht later wordt tussen dezelfde tijdstippen gewerkt aan de brug. Van vrijdag 22 april (22.00 uur) op zaterdag 23 april (8.00 uur) worden eveneens klemmen vervangen. Slecht weer In mei wordt er op iedere doordeweeks avond en nacht van week 20 gewerkt, dus van 16 tot en met 20 mei. Telkens is de brug dan tussen 22.00 en 5.00 uur gestremd. Als het bijvoorbeeld tijdens geplande werksessie heel slecht weer is en de voortgang in het gedrang komt, kunnen daar nog maandag 23 mei (22.00 - 5.00 uur) en/of dinsdag 24 mei (idem tijd) bij komen. Op de aanrijroutes worden vooraf tijdig borden geplaatst om de stremmingen aan te kondigen. Er worden geen aanvullende maatregelen getroffen voor (brom)fietsers en tractoren. Het vervangen van de brugklemmen heeft geen invloed op de reguliere bedientijden voor de hoge scheepvaart. Omdat de brugklep en het bedieningsmechanisme van de brug bijna het einde van hun levensduur hebben bereikt, blijft uit voorzorg ook na het vervangen van de klemmen de snelheidsverlaging op de Haringvlietbrug van kracht. Verkeer mag sinds eind augustus vorig jaar maar met 50 kilometer per uur over de brug. Hierdoor blijft de brug naar ver