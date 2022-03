Een dertigjarige arrestantenverzorger is vrijgesproken van verkrachting. Hij zou zich in een Rotterdamse politiecel aan een arrestante hebben vergrepen, maar daar ziet de rechter geen bewijs voor.

De man, zo verklaarde de vrouw in haar aangifte, zou de arrestante hebben uitgekleed en zich vervolgens meermaals aan haar hebben vergrepen. De vermeende verkrachting vond in augustus 2020 plaats. De vrouw, een Rotterdamse, zat toen vast vanwege een gewapende woningoverval.

De Rotterdamse rechtbank zet vraagtekens bij de verklaringen van de vrouw. "Hierdoor twijfelt de rechtbank zodanig aan de betrouwbaarheid van de aangeefster dat wordt geoordeeld dat haar verklaringen niet kunnen bijdragen aan het bewijs."

De verzorger bezocht de vrouw negen keer in één nacht. "Ze zat hoog in haar emoties, wilde aandacht en was in labiele toestand", verklaarde de verdachte twee weken geleden ter zitting. De vrouw was naakt en met een laken omhuld, maar dat zei de bewaarder niet te hebben gezien.

En het DNA dat later op het ondergoed van de vrouw werd aangetroffen? "Zou kunnen dat ik dat slipje heb aangetroffen en aan de kant heb gegooid. Ik weet het niet meer."

De rechtbank stelt dat die verklaring 'niet zonder meer als onaannemelijk terzijde kan worden geschoven'. "Het gedrag van de verdachte die nacht, wat daar verder ook op aan te merken of over op te merken is, kan evenmin enig, zelfstandig bewijs opleveren voor de handelingen die hem worden verweten."

Het Openbaar Ministerie eiste overigens twintig maanden cel tegen de verzorger.