Op de A15 richting Ridderkerk is dinsdagmiddag ter hoogte van knooppunt Vaanplein een lange file ontstaan na een ongeluk. Twee rijstroken waren afgesloten.

Op het hoogtepunt stond er zo'n 17 kilometer file, goed voor ruim een uur vertraging. Vanwege de afhandeling van het ongeluk werd ook in de andere rijrichting een rijstrook afgesloten.

Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken. Een van de wagens sloeg over de vangrail van de snelweg. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Verkeer in de richting van Ridderkerk kon vanaf knooppunt Benelux omrijden via de A4, A20 en A16.