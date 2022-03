De slechtvalk, die al enkele jaren bovenin het gebouw van Gasunie nestelt, heeft zich daar opnieuw geïnstalleerd. De valk heeft inmiddels alweer haar derde ei gelegd. Het is nog niet bekend of het om hetzelfde echtpaar gaat als vorig jaar.

De afgelopen jaren zijn er telkens vier jonge slechtvalkjes geboren. Het nest is te volgen via een livestream op de website van de gasunie.



In maart 2016 vestigde zich een koppeltje slechtvalken in de nestkast van het Gasunie-hoofdkantoor in Groningen. De nestkast werd in 2008 bevestigd bovenaan het gebouw en was bedoeld voor slechtvalken. De vogels nestelen zich graag aan een steile wand van een hoge rots. Het hoofdkantoor van Gasunie biedt daardoor het gevoel van een natuurlijke habitat.



In 2013 werd de kast voor het eerst gebruikt als kraamkamer, niet door de slechtvalk, maar door een koppeltje torenvalken. In 2016 werden er vier jonge slechtvalkjes geboren, in 2017 drie, in 2018 twee en in 2019, 2020 en 2021 waren er vier jongen.