Lijsttrekker Onno Laarhoven komt als enige namens zijn partij BVNL in de gemeenteraad van Oegstgeest. De uitslag zorgde voor gemengde gevoelens bij de nieuwe partij.

"We vinden het vooral jammer voor Oegstgeest", zegt hij in Politiek071.

Laarhoven hoopte een maand voor de verkiezingen nog op vijf zetels. Nu het er een stuk minder zijn geworden, vindt hij het vooral jammer voor het dorp. "Het is lastiger om met één zetel onze plannen te realiseren." Tegelijkertijd heeft de kiezer wel altijd gelijk, zegt de nieuwkomer in de raad.

De belangrijkste oorzaak voor het tegenvallende verkiezingsresultaat is volgens Laarhoven de nieuwigheid van BVNL. "Ik denk dat we ons eerst moeten gaan bewijzen, laten zien wat we waard zijn voor de kiezer."

De partij is tegelijkertijd wel blij dat ze überhaupt in de gemeenteraad komen. "Er is nu al een behoefte aan en waardering voor onze ideeën."

2.000 woningen

BVNL wil de komende tijd hard aan het werk om haar ideeën te verwezenlijken. "Ten eerste moet de bestuurscultuur in Oegstgeest open en betrouwbaar worden, daar zijn alle partijen voor nodig, maar we kunnen daarvoor met onze zetel wel als katalysator dienen. Ten tweede moet er weer meer binding komen met de inwoners vanuit de gemeente."

Ook wil BVNL oppositie voeren tegen het woonbeleid van Progressief Oegstgeest, de winnaar van de verkiezingen. "Ze willen 2.000 woningen bouwen, waarvan wij denken: 'hoe en waar dan?' Als dat gebeurt, willen wij er in ieder geval voor zorgen dat er gebouwd wordt voor Oegstgeesters. Er staan te veel jonge Oegstgeesters op de wachtlijst, zij hebben voor ons de prioriteit."