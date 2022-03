Zo'n twee jaar lang was het niet goed mogelijk voor studenten om op ouderwetse wijze naar colleges te gaan. Ze waren aangewezen op 'online'. Veel studenten lieten aan het einde van de lock-down periodes weten de "echte" colleges en collegebanken zeer te missen.

Maar nu dat allemaal wél weer kan, lijken veel studenten toch de voorkeur te blijven geven aan het online volgen van colleges.

Dat merken ze in elk geval bij de faculteit rechten en gedrags- en maatschappijwetenschappen aan de RUG. De verwachting was dat het wel weer ouderwets druk zou worden na het loslaten van de coronamaatregelen. Maar dat blijkt niet het geval.

Een duidelijk voorbeeld daarvan was een college burgerlijk recht. De faculteit had daarvoor speciaal de bioscoop Pathé afgehuurd, omdat er weleens duizend studenten zouden kunnen komen. Maar uiteindelijk kwamen er slechts twintig mensen.

Uit gesprekken met studenten bleek de Universiteit dat velen livestream wel zeer prettig vinden, bijvoorbeeld omdat het prettiger is te combineren met andere colleges, of wanneer het regent, of juist omdat het te mooi weer is om naar college te gaan.

De Universiteitskrant meldt dat de opkomst bij de colleges de laatste maanden erg laag is. Daarom heeft de faculteit besloten om te stoppen met livestream, in de hoop studenten zo terug te krijgen naar de collegebanken.