Het aantal coronabesmettingen lijkt langzaam weer af te nemen in de provincie Groningen. Waar het aantal positieve testen tussen 7 en 14 maart nog gemiddeld 2289 per dag was, was dat in de week erop, tussen 14 en 21 maart, 2084.

Een afname van 9 procent. Het aantal ziekenhuisopnames laat nog geen duidelijke daling zien. De piek van de afgelopen weken lag halverwege februari, toen er gemiddeld bijna 4000 besmettingen per dag werden gemeld. Ook op 5 maart was er een kleine piek te zien. Op die dag werden er ruim 3000 positieve testen gemeld.



Er is nog geen duidelijke daling te zien in het aantal ziekenhuisopnames van personen met een coronabesmetting. Tussen 7 en 16 maart steeg het gemiddelde aantal opnames juist, van dagelijks bijna 8 naar bijna 12.