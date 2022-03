Bij een ernstig ongeluk tussen een voetganger en een scooterrijder op het Spui is vorige week een 59-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zwaargewond geraakt. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De negentienjarige scooterrijder raakte ook gewond, maar is inmiddels weer thuis. "Hij is als verdachte gehoord in het onderzoek."

De jonge scooterrijder knalde op woensdagavond 16 maart om 21.21 uur tegen een voetganger op het Spui, ter hoogte van de Primark. "Bij het ongeval raakte de voetganger, een 59-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zwaargewond", meldt de politie vandaag.

"Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis."

Ook de scooterrijder raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. "Hij is inmiddels weer thuis en is als verdachte gehoord in het onderzoek."

Niet toegestaan

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. "Het gebied is als een voetgangersgebied aangemerkt, maar het is toegestaan voor fietsers en snorscooters om daar te rijden."

De politie is nog op zoek naar getuigen. "Uit camerabeelden bleek dat het slachtoffer vlak voor het ongeval gebeurde enige tijd in gesprek was met een tot nu toe onbekend gebleven fietser. Wij zijn op zoek naar deze fietser, mogelijk kan hij meer duidelijkheid geven."

Verder bleek uit de beelden dat verschillende personen na het ongeval te hulp schoten. "Echter tot nu toe heeft nog niemand zich als getuige gemeld."