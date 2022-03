Een persoon is dinsdagmiddag lichtgewond geraakt bij een incident aan de Heiloostraat in Den Haag. Vermoedelijk is de man gestoken.

Bij de politie kwam rond één uur vanmiddag een melding binnen van een steekpartij. Bij aankomst bleek een persoon, volgens calamiteitensite Regio15 een medewerker van een aannemersbedrijf, gewond te zijn geraakt. De verwondingen van de man vielen mee, hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Wel is hij meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Wat zich precies in de straat heeft afgespeeld, is vooralsnog onduidelijk.