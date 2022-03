Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) controleert vanaf deze week de dijken. Vanwege de vele regenval en de zachte winter wordt er eerder gecontroleerd dan normaal, zo laat het waterschap weten.

Tijdens de controle wordt gekeken of de dijken goed de winter zijn doorgekomen. Het waterschap controleert de dijken vroeg in het voorjaar, als het gras en de overige begroeiing nog kort is.

Dit vergemakkelijkt de controle, omdat eventuele schade dan goed te zien is. Het controleren van de dijken neemt vijf à zes weken in beslag. De dijkinspecteurs zijn herkenbaar aan de felgekleurde hesjes

Naast het controleren op schade wordt er tijdens de voorjaarsinspectie ook gekeken of de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Zij moeten aan een aantal eisen voldoen, waaronder het onderhouden van de grasmat en de oeverbegroeiing.