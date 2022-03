Gelokt door gratis huisvesting, verdubbelde het aantal inwoners van Middelburg in de zestiende en zeventiende eeuw. Presentator Daan Schuurmans legt in de succesvolle NPO1-serie 'Het verhaal van Nederland' uit hoe dat kwam.

In tien afleveringen krijgt de televisiekijker de hoogte- en dieptepunten te zien van onze vaderlandse geschiedenis. In deel 7 - woensdag 23 maart te zien rond 20.35 uur - gaat Schuurmans terug naar de tijd van kapers en kooplui (1600-1750).

In de zeventiende eeuw is Nederland een wereldmacht om rekening mee te houden. Een kleine elite wordt steenrijk door middel van uitbuiting en onderdrukking van anderen.

Schuurmans bezoekt onder meer Middelburg en Vlissingen. Eind zestiende eeuw komt namelijk een grote vluchtelingenstroom op gang van de zuidelijke Nederlanden naar de noordelijke republiek. De tachtigjarige oorlog om godsdienstvrijheid is in volle gang.

Het noorden van Nederland had zich al vrijgemaakt van het katholieke Spanje. In België is nog volop strijd. De Spanjaarden zetten de tegenaanval in en weten Antwerpen in te nemen. Vanuit de Vlissingse Koopmanshaven vertelt Schuurmans dat Zeeland besluit de Schelde te blokkeren door kanonvuur.

Als gevolg van de verliezen en verwoestingen in de oorlog, kunnen steden heel goed arbeidskrachten gebruiken. Met allerlei voordelen worden ze binnengehaald: ze hoefden geen belasting te betalen en soms kregen ze een gratis woning.

Middelburg liet zelfs boten op en neer naar Antwerpen varen om goedkope arbeidskrachten op te halen. Die werden gratis opgevangen met brood en bier in de Abdij.