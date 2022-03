Een wandeling door de stad om geld op te halen voor Giro555. Dat is een van de acties die vanuit 'Leiden helpt Oekraïne' wordt georganiseerd. Aanstaande zondag wordt de tocht gehouden. "We hopen op een lint van Leidenaren door de stad", zegt Nienke Ledegang die de wandeling organiseert.

Om dat lange lint van Leidenaren te realiseren, wordt de wandeling vanuit zes verschillende punten gestart.

"Je kunt kiezen tussen een wandeling van 5 of 10 km." De tocht is bedoeld voor alle Leidenaren die geld willen inzamelen voor Giro555. Volgens Ledegang heeft de actie ook nog een andere betekenis. "We willen met elkaar laten zien dat we Oekraïne steunen. Dat is de kracht van deze wandeling."

