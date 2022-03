De minister voor Rechtsbescherming heeft besloten om het interbestuurlijk toezicht op de jeugdbescherming in Zeeland stop te zetten. Dit toezicht was per 11 december 2020 ingesteld.

Daarna is er veel gebeurd om de kwaliteit van de jeugdzorg in Zeeland te verbeteren. Zo fuseerden op 1 juli 2021 Intervence en Jeugdbescherming (JB) West.

Met alle maatregelen die zijn genomen, is volgens de inspecties een duurzame basis gelegd voor de jeugdbescherming in Zeeland. Daardoor kan het toezicht worden opgeheven. De minister heeft de Tweede Kamer hierover via een Kamerbrief geïnformeerd.

De Zeeuwse gemeenten hebben met de gefuseerde instellingen een meerjarencontract afgesloten voor de uitvoering van de jeugdbescherming in Zeeland.

Demissionair wethouder Jack Werkman, voorzitter van de Jeugdregio Zeeland is blij dat het toezicht is opgeheven: "Het geeft aan dat de Zeeuwse jeugdbescherming weer wordt gezien als volwaardige voorziening. JB West is een veilige plek waar jeugdigen en gezinnen in Zeeland die jeugdbescherming of -reclassering nodig hebben, terecht kunnen."