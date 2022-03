De Amsterdamse Karen Soeters reisde afgelopen week af naar de grens van Polen en Oekraïne (Medyka). Met haar stichting House of Animals wil ze dieren uit het oorlogsgebied proberen te helpen. "Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt."

Soeters, oprichter van de stichting, reisde samen met haar collega's Esther Kef en Rob Vervoort af naar het grensgebied. Doordat de stichting tot op heden enkel app- en mailcontact had gehad met de opvanglocaties uit Polen en Oekraïne, besloten ze daarom halsoverkop naar het grensgebied af te reizen.

"Je kan je vast voorstellen dat het via e-mail of bellen soms lastig communiceren is", stelt Soeters. "Daarom leek het ons erg verstandig om die kant op te gaan en dat pakte enorm goed uit. We begrijpen nu veel beter wat ze daar nodig hebben en onze donateurs zien helder wat er met hun donatie gebeurt."

"De donaties stroomden binnen", vervolgt Soeters. Binnen een mum van tijd werd er 300.000 euro gedoneerd, inmiddels staat de teller ruim over de 400.000 euro. "Doordat er zoveel werd gedoneerd besloten we om niet alleen de shelter uit Sirius te helpen, maar ook andere shelters uit Oekraïne en Polen."

Vrachtwagens vol met dierenvoer

De stichting gaat onder andere twee keer per week vanuit Nederland met een vrachtwagen vol dierenvoedsel naar de grens van Oekraïne. Vanuit daar wordt het voedsel verreden naar opvanglocaties in Oekraïne.

"Het is heel belangrijk om daar ook daadwerkelijk te zijn geweest", vindt Soeters. "We zien wie we kunnen vertrouwen, we weten dankzij de expeditie bijvoorbeeld dat er een enorm tekort is aan inklapbare benches en de communicatie zal in het vervolg veel beter verlopen dan voorheen. Want zij weten nu ook wie wij zijn en dat scheelt natuurlijk enorm."

De Amsterdamse is tevreden met de eerste expeditie, maar sluit een terugreis zeker niet uit. "De kans is heel groot dat we binnenkort weer naar het grensgebied afreizen. Er zijn namelijk heel veel andere shelters die hulp nodig hebben."