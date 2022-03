Bij een ongeluk vorige week op de Robijnstraat in Breda is een 49-jarige vrouw uit die stad zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie maandagmiddag in een getuigenoproep. Het ging mis op woensdag 16 maart, rond 13.50 uur.

Het slachtoffer reed op een motorfiets en moest naar eigen zeggen plotseling uitwijken voor een fietser. Die zou zonder te kijken overgestoken zijn vanaf het Brabantplein. "Het slachtoffer maakte een noodstop waarna ze met haar motorfiets onderuitging en deze bovenop zich kreeg. Ze liep een beenbreuk op en moest naar het ziekenhuis", stelt de politie. De fietsster, een vrouw van naar schatting tussen de 50 en 70 jaar oud, is volgens de politie even gestopt maar reed daarna door. De politie is op zoek naar haar en roept deze vrouw op om zich te melden. Ook getuigen wordt gevraagd contact op te nemen.