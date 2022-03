Bij een ongeval op de kruising van de Tilman Suysstraat en de Bernard de Wildestraat in Breda is maandagmiddag een fietsster gewond geraakt. Ze is ter plaatse verzorgd in de ambulance en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De fietsster botste rond 13.45 uur met een auto. Door de klap raakte de auto beschadigd. De automobiliste bleef ongedeerd. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.