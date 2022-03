De verdroging van natuurgebied de Vloeiweide tussen Effen en Rijsbergen wordt aangepakt. Waterschap Brabantse Delta gaat natte natuur ontwikkelen en de beek de Bijloop herstellen.

Natuurgebied de Vloeiweide, tussen de dorpen Effen en Rijsbergen, is deels verdroogd. Waterschap Brabantse Delta gaat samen met Brabants Landschap de natuur in het gebied herstellen.

Het terrein droogt uit, omdat het grondwater het gebied snel verlaat. Volgens het waterschap heeft dat grote gevolgen voor planten en dieren.

Bijloop

Het waterschap schrijft op haar website: "In de zomer stroomt er zo weinig water door de beek de Bijloop dat het water stil staat. Er leven daarom weinig dieren en planten in en om de beek. Om het leven in de beek terug te krijgen, nemen we verschillende maatregelen die zorgen voor verschillende stroomvariaties waardoor er meer zuurstof in het water komt.

Zo zetten we stuw Hellegat open, plaatsen we zand en takkenbossen in de Bijloop en laten we de beek voor een deel slingeren. Dit is goed voor planten en dieren."

Overlevingskansen

Hiermee worden de overlevingskansen voor planten en dieren vergroot. "Ook voor bijzondere planten en dieren die hier nog niet leven. Maar waarvan we dat wel graag willen. Het natuurgebied is onderdeel van Natuur Netwerk Brabant.

Natuurnetwerk Brabant verbindt natuurgebieden met elkaar. Daardoor worden de leefgebieden voor planten en dieren uitgebreid."

Inloopbijeenkomst

De Bijloop ligt vlak bij de Turfvaart. De Turfvaart is een historische waterweg en vormt de schakel tussen de natuurgebieden de Matjens, de Oude Buisse Heide, Wallsteijn, de Moeren, de Pannenhoef en de Vloeiweide.

Het plan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 maart tot en met 28 april 2022 ter inzage op het hoofdkantoor van het waterschap en is in te zien bij officëlebekendmakingen.nl. De werkzaamheden starten vervolgens na de zomer van 2022.

Het doel is om de werkzaamheden eind 2022 af te ronden. Op 28 maandag maart is er een inloopbijeenkomst bij golfbaan De Turfvaert in Rijsbergen van 18:30 tot 21.00 uur.