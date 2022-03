Een vrouw is maandagavond in een woning aan de Van Meterenstraat in Breda overvallen. Volgens de politie bedreigde de dader - een man - haar met een mes. De vrouw is niet gewond geraakt.

De overval vond plaats rond 20.25 uur. De overvaller slaat toe nadat de vrouw opendoet omdat hij op de deur klopt. Er is een onbekend geldbedrag buitgemaakt. De politie kwam zo snel mogelijk ter plaatse maar kon, ondanks een signalement van de dader, niemand meer aanhouden. Het is volgens een politiewoordvoerder niet bekend of de vrouw zelf in de overvallen woning woont. De recherche gaat de zaak verder onderzoeken.