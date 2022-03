Nu de lente voor de deur staat, maken ook vele amfibieën zich klaar voor de jaarlijkse trek. Daarbij maken ze soms een misstap en belanden ze in de put op straat.

Wanneer padden, kikkers of salamanders in de straatkolk terecht komen zijn ze aan hun lot overgelaten: vaak is het onmogelijk voor de dieren om er zelf uit te klimmen.

Stadsecoloog Utrecht roept daarom op om, wanneer er een amfibie in de straatkolk terecht is gekomen, deze met een stokje te bevrijden. Ook kunnen mensen die er eentje gesignaleerd hebben in hun buurt, hier een melding van maken.