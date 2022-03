FC Utrecht en René Hake gaan per direct uit elkaar. Assistent-coach Rick Kruys maakt het seizoen af. De clubleiding beraadt zich ondertussen over de opvolging van Hake.

Hake was sinds de zomer van 2019 actief in de Domstad. Eerst als trainer van Jong FC Utrecht, maar na het vertrek van John van den Brom als hoofdtrainer (naar KRC Genk) werd hij doorgeschoven als interim-hoofdtrainer van het eerste elftal.

Die winter tekende hij een contract voor anderhalf jaar, dat komende zomer zou aflopen. Maar de magere resultaten en de druk vanuit de achterban op Hake hebben gezorgd voor een vroegtijdig afscheid.

Vorig seizoen reikten Hake en consorten tot de finale van de play-offs, maar daarin werd verloren van Feyenoord. Momenteel staat FC Utrecht op een zevende plek en dat terwijl in Stadion Galgenwaard de ambitie is uitgesproken om de top van de eredivisie aan te willen vallen.

Van de laatste zes wedstrijden werd er maar eentje gewonnen door FC Utrecht, dat afgelopen weekend op eigen veld met 1-3 onderuitging tegen FC Groningen. Hake geeft op de website van FC Utrecht aan dat hij nog het vertrouwen had de negatieve reeks om te kunnen buigen.

"Maar uiteindelijk ben ik ook iemand die de voetbalwereld kent, en weet je dat als de resultaten over een langere periode teleurstellend zijn, uiteraard ook voor mij zelf, dat er dan evaluerende gesprekken volgen met mij als eindverantwoordelijke. In die gesprekken waren we het erover eens dat FC Utrecht en ik ieder een eigen weg in zullen gaan", aldus Hake.