De gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist keren binnenkort een voorschot voor de energietoeslag uit. De gemeenten willen niet wachten op de richtlijnen vanuit Den Haag. Het gaat om een bedrag van 200 euro.

Om ervoor te zorgen de inwoners niet direct in de problemen komen, is besloten alvast een tegemoetkoming in de energiekosten over te maken.

Op korte termijn ontvangen alle bijstandsgerechtigde huishoudens, die op 1-1-2022 (of daarna) een uitkering ontvingen én inwoners die een IOAW-uitkering hebben, 200 euro energietoeslag.

Wethouder Hans Waaldijk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug: "Het kan zo niet langer. De energieprijzen lopen steeds verder op. Onze inwoners met een krap inkomen hebben de energietoeslag op dit moment nodig. We kunnen niet afwachten totdat de wet is aangepast. Wij willen onze inwoners dan ook graag nu al helpen met een voorschot."

De Regionale Sociale Dienst zorgt via een automatische betaling voor het overmaken van de energietoeslag. Waarschijnlijk heeft een grotere groep inwoners recht op energietoeslag.

Het Rijk heeft nog niet bekendgemaakt welke groepen deze toeslag definitief ontvangen. Wel heeft het Rijk aangegeven de eenmalige energietoeslag te verhogen naar 800 euro per huishouden voor mensen met een inkomen rond het bijstandsniveau.