De Rotterdammer (29) die zaterdagnacht op het terras van één van de populairste cafés in de stad werd neergeslagen, vecht nog altijd voor zijn leven.

De politie laat maandag weten dat de situatie van het slachtoffer 'onveranderd kritiek' is. Over de toedracht van de mishandeling kan zij nog weinig kwijt, behalve dat het onderzoek loopt en de recherche druk is met het horen van de verdachte.

De mishandeling vond volgens Ron de Jong, eigenaar van De Gele Kanarie, plaats op het 'randje' van zijn terras. "Het was net na sluitingstijd, dus mensen liepen weg van het terras. Ik heb begrepen dat het slachtoffer één klap heeft gehad. Uit het niets, zo lijkt het. Het is schrikken."

De hulpdiensten werden zaterdagnacht rond 1.30 uur opgeroepen. Volgens de politie was de twintiger met zijn vrienden op het drukke terras aanwezig.

Een 22-jarige Ridderkerker meldde zich zondagavond op het bureau, waarna hij kon worden aangehouden. De politie roept getuigen op om hun verhaal én eventuele filmpjes te delen.