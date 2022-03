Op landgoed Den Treek-Henschoten bij Leusden is recent een met vogelgriep besmette, dode vos gevonden.

Dat meldt landgoed Den Treek-Henschoten op de eigen website. Het is niet bekendgemaakt wanneer de vos precies is gevonden. Het kadaver is opgeruimd volgens de geldende richtlijnen.

Intussen worden mensen die hun hond uitlaten gewaarschuwd: laat de hond vooral aangelijnd.

Wandelaars en fietsers worden bovendien gevraagd om alert te zijn. Wie een dood dier ziet liggen, moet het vooral niet aanraken en meteen een melding doen bij de landgoedbeheerder. "Vogelgriep kan ook besmettelijk zijn voor andere zoogdieren en voor mensen."

Sinds in oktober 2021 vogelgriep werd aangetroffen op een bedrijf in Zeewolde zijn er in het hele land preventieve maatregelen van kracht.

Intussen is het virus op veel meer plekken opgedoken. Niet alleen zijn er meerdere uitbraken geweest op pluimveebedrijven, maar gaat het zeer besmettelijke virus ook rond onder vogels in het wild. Zo werden in de polder in Nijkerk al tientallen zieke of dode ganzen gevonden.

De vos in Leusden is niet de eerste vos die bezwijkt aan vogelgriep. Elders in het land zijn ook al besmette vossen gevonden, sommigen met ziekteverschijnselen, anderen waren al dood.