In de vijf gemeenten van de Leidse regio worden al de eerste gesprekken gevoerd over het samenstellen van de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders. In Leiden maakt GroenLinks dinsdagavond bekend wie er als informateur met alle partijen in Leiden gaat praten.

In Leiden maakt GroenLinks dinsdagavond bekend wie er als informateur met alle partijen in Leiden gaat praten.

In Leiderdorp is LPL-voorman Hugo Langenberg maandagavond al aan de slag gedaan. De Lokale Partij Leiderdorp werd de grootste partij en opent de gesprekken. "We zitten nu in de informatiefase. Inderdaad met GroenLinks/PvdA", bevestigt Langenberg aan Sleutelstad. "Maar er wordt ook met een derde partij gesproken. Donderdag wordt besloten of we met twee of drie partijen gaan formeren."

Nieuwe bestuurscultuur

Progressief Oegstgeest heeft topambtenaar Siebe Riedstra gevraagd om als informateur gesprekken te gaan voeren met alle partijen. Hij gaat meteen aan de slag en brengt uiterlijk begin volgende week verslag uit van die verkenningsronde.

"We willen een nieuw, stabiel bestuur, dat aan de slag kan gaan met de grote uitdagingen in Oegstgeest", is alles wat PrO er op dit moment over kwijt wil.

Sietsma gaat in kaart brengen wat voor de partijen de belangrijkste thema's voor samenwerking zijn en wat de voorwaarden zijn om raadsbreed in vertrouwen te kunnen samenwerken binnen een nieuwe bestuurscultuur.

VVD open voor alle partijen

Ook de VVD Voorschoten heeft als grootste fractie voorgesteld de informatiefase door een informateur te laten begeleiden. Na overleg met de andere lijsttrekkers is Arjen Verkaik hiervoor aangetrokken.

Hij is zelfstandig adviseur op het terrein van arbeidsmarktbeleid en was tot 2018 twaalf jaar wethouder in de gemeente Velsen waar hij ook woont. In zijn jonge jaren, tot de tweede klas van de lagere school, woonde hij in Voorschoten.

Verkaik verkent komende tijd als informateur de mogelijkheden voor de vorming van een college in Voorschoten. "Daarvoor gaat hij gesprekken voeren met alle partijen", zegt Paul de Bruijn namens de nieuwe VVD-fractie. "Op basis daarvan komt hij dan met een advies voor de samenstelling van een coalitie." Volgens de Bruijn staat de VVD open voor alle partijen.

PZ start informatieronde woensdag

In Zoeterwoude neemt Progressief Zoeterwoude het voortouw bij de besprekingen. PZ-lijsttrekker Myrna van der Poel gaat dat rondje langs de andere drie partijen zelf maken. Woensdag staat het eerste gesprek gepland.