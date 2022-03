Vluchtelingen uit Oekraïne die in Soest verblijven, kunnen vanaf dinsdag wekelijks terecht op een spreekuur in het gemeentehuis.

Dat laat de gemeente Soest weten. Het spreekuur van VluchtelingenWerk is voortaan iedere dinsdag tussen 9.00 en 12.30 uur op het gemeentehuis.

Ook gastgezinnen die vragen hebben of tegen problemen aanlopen, zijn welkom. Wie liever een afspraak maakt, kan daarvoor bellen met VluchtelingenWerk via 035-6026053 of mailen naar soest@vluchtelingenwerk.nl

In Soest zijn meerdere hotelkamers en vakantiehuisjes geregeld om op korte termijn vluchtelingen op te vangen. Voor middellange termijn wordt opvang geregeld in de leegstaande voormalige zorginstelling Engendaal, waar nu mensen anti-kraak wonen. Zij kunnen daar hoogstwaarschijnlijk gewoon blijven wonen.

Binnenkort meldt Soest daar meer over. Voor lange termijn is Soest nog op zoek naar geschikte locaties.