Aan de Haydnstraat in Amersfoort heeft er op maandagavond een korte, felle brand gewoed in een berging onder een flatgebouw. Waarschijnlijk ontstonden de vlammen in een motor die daar geparkeerd stond.

Er is niemand gewond geraakt. Het vuur was relatief snel geblust, wel is de berging flink verwoest. Over de exacte oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het vermoeden is dat het vuur in ieder geval is ontstaan in een van de motoren die in de berging stond.

De brand werd iets voor 21.00 uur gemeld. De brandweer schakelde voor de zekerheid op naar 'middelbrand' een liet een extra voertuig uitrukken voor assistentie, maar voordat het tweede team ter plaatse was, had de eerste ploeg het vuur onder controle.