De provincie Utrecht heeft meer opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen gevonden dan het Rijk heeft opgedragen. De regio heeft momenteel 2505 plekken beschikbaar. Daar worden 1263 mensen opgevangen, laat de veiligheidsregio weten.

Elke regio moest uiterlijk maandag duizend opvangplekken geregeld hebben. Daarmee zou heel Nederland de eerste 25.000 Oekraïners kunnen opvangen.

Dat aantal is net niet gehaald. Over twee weken zou elke regio nog eens duizend plekken moeten hebben gevonden. In totaal zouden er dan dus 50.000 opvangplaatsen moeten zijn.