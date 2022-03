Leerlingen van verschillende bouwopleidingen van mboRijnland krijgen na de zomer niet langer les in Gouda, maar in Waddinxveen. De opleidingen verhuizen naar de Bouwacademie in die plaats.

"Met de verplaatsing van de bouw gerelateerde BBL-opleidingen zien wij voor alle partijen toegevoegde waarde", zegt Arjan van der Hoorn, locatiedirecteur van mboRijnland in Gouda. Studenten, docenten, bedrijven en samenwerkende instanties gaan de voordelen merken van deze verhuizing. De Bouwacademie Groene Hart is een centrum voor modern technisch vakmanschap met geweldige faciliteiten", schrijft de school in een persbericht. Ramon Looije, directeur Bouwacademie Groene Hart en SPB Gouwe en Rijnstreek is ook enthousiast: "Wij zijn heel blij om mboRijnland als partner en medebewoner van de Bouwacademie Groene Hart te verwelkomen. Met theorie en praktijk onder één dak wordt het voor leerlingen overzichtelijker en ontstaan er mooie kansen voor samenwerking en afstemming. Dat kan alleen maar ten goede gaan komen aan de kwaliteit van het onderwijs en zo leiden tot nog meer goed opgeleide mensen in de bouw."