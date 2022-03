Op het 18 Septemberplein wapperden dit weekend overal Syrische vlaggen. De vlaggen waren onderdeel van een demonstratie tegen Poetin. Dat klinkt misschien opvallend, maar Syrië en Rusland delen een turbulente geschiedenis.

Met spandoeken en borden roepen de Syrische demonstranten op om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne en ook in Syrië. "De crimineel Poetin heeft meer dan een half miljoen van het Syrische volk vermoord en vandaag valt hij Oekraïne binnen", staat er op één van de borden.

Rusland en Syrië

De leiders van Rusland en Syrië hebben sinds de Koude Oorlog al een opvallende band samen. Wanneer in 2014 de rebellengroep IS in Syrië een burgeroorlog start, zegt Rusland dat ze het land willen helpen om de terreur te bestrijden. In 2015 valt Poetin daarom aan.

De luchtaanvallen waren - volgens Poetin - bedoeld tegen IS, maar dat blijkt niet te kloppen. Tijdens de luchtaanval worden ook groepen die zich tegen de Syrische leider Al Assad keren geraakt. Het westen verwijt Rusland en Syrië dat ze expres de oppositie hebben aangevallen.

Veel slachtoffers

Mede door het geweld van Rusland zijn duizenden Syriërs om het leven gekomen en hebben miljoenen het land moeten ontvluchten. Er wordt inmiddels niet meer gevochten, maar volgens Amnesty International is het nog steeds gevaarlijk voor Syriërs om terug te keren.

Demonstranten in Eindhoven

De situatie in Oekraïne doet Syriërs nu veel denken aan de oorlog in hun land. Daarom willen ze aandacht vragen voor de situatie in Oekraïne, maar ook in Syrië.