Wederom een pijnlijk weekeinde voor PEC. Na de zure 1-0 nederlaag van vorige week tegen Feyenoord ging de hekkensluiter zaterdag met 1-0 onderuit tegen FC Twente. Met nog zeven duels te gaan wordt het nagelbijten in Zwolle.

Door de schorsing van Yuta Nakayama en de blessure van Oussama Darfalou was PEC-trainer Dick Schreuder gedwongen om zijn ingespeelde team op minimaal twee plekken aan te passen. Het gaf Sai van Wermeskerken de kans waar hij al een tijdje op wachtte, nadat hij vorig jaar februari op de training zwaar geblesseerd was geraakt aan zijn enkel.

De Japanner begon als rechtsback, op de plek van Djavan Anderson die op zijn beurt doorschoof naar het centrum, naast Bram van Polen en Maikel van der Werff.

Ongelukkig

Het gaf Schreuder niet echt het gevoel waarop hij hoopte. Zo moest de Zwolse defensie duidelijk wennen aan elkaar. Zelfs Bram van Polen had het lastig, met drie ongelukkige momenten in nog geen kwartier spelen.

Het leverde echter geen doelpunt op, omdat doelman Kostas Lamrpou op zijn hoede was na een inzet van onder meer voormalig PEC-aanvaller Virgil Misidjan.

Hoe anders was dat in de achttiende minuut. Na zwak verdedigen van Thomas van den Belt, die totaal niet werd gedekt door Van der Werff, was de voorzet op Daan Rots precies op maat, waardoor het voor de aanvaller van FC Twente een koud kunstje was om de openingstreffer en uiteindelijk de winnende goal binnen te schieten.

Rust

Meteen wordt ook duidelijk waarom PEC er alles aan doet om Nakayama te behouden. De Japanse verdediger, met wie de Zwollenaren nog altijd in gesprek is over een nieuw contract, is alles wat in Enschede zo ontbrak: een speler die rust brengt.

In de tweede helft herstelde PEC, waar Mustafa Saymak voor rust geblesseerd uitviel, wel. En bleef Van Polen alert bij een poging van Ramiz Zerrouki.

Zoals Van den Belt ook dichtbij een treffer was. Het gaf de Zwollenaren hoop. Vandaar ook dat Schreuder na een kwartier in de tweede helft niet alleen Slobodan Tedic inbracht, maar ook zijn collega-aanvallers Max de Waal en Luka Adzic.

Overwicht

Het leverde een overwicht op, en kansen, via onder meer Tedic en de eveneens ingevallen Gervane Kastaneer. Het was echter niet voldoende om de sterke start van 2022 een goed vervolg te geven. En dus verloren de Zwollenaren in Enschede alweer voor de derde keer in vier duels.

Dat moet Schreuder zorgen baren, zeker met de IJsselderby in aantocht, over twee weken in Zwolle, waar Van den Belt na zijn gele kaart tegen FC Twente ontbreekt. Dat is al een wedstrijd onder hoogspanning. Maar nu helemaal.