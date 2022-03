Tientallen jaren was de Zomerkermis in de binnenstad van Zwolle een begrip, maar de suikerspinnen, botsauto's en andere attracties keren er niet meer terug.

In twee coronajaren is de ruimte opgezocht in Park de Wezenlanden en dat is de gemeente Zwolle zo goed bevallen dat de kermis er ook de komende jaren is. Veel kermisexploitanten hadden dit liever niet gezien.

De afgelopen twee jaar werd er voor de Zomerkermis uitgeweken naar Park de Wezenlanden omdat een ruimere locatie gewenst was in verband met de coronamaatregelen.

De gemeente Zwolle heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de toekomst van de kermis en concludeert dat 'er draagvlak is' onder exploitanten, (horeca)ondernemers en omwonenden om de kermis definitief te verplaatsen en uit de binnenstad weg te halen.

Meer dagjesmensen

Veel kermisexploitanten lieten vorig jaar weten komende zomer hun attracties liever weer in de binnenstad van Zwolle te willen opbouwen.

"Daar zijn meer dagjesmensen en daar moet ik het deels van hebben. Papa en mama ploffen even neer op het terras, terwijl de kinderen een rondje maken in mijn rupsbaan", vertelde Boy Verbruggen.

Volgens de gemeente zijn mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, veiligheid en het beperken van overlast echter doorslaggevend om voor Park de Wezenlanden te kiezen.

'De binnenstad wordt steeds meer een verblijfsgebied waarin leefbaarheid en recreëren centraal staan. Het is de vraag of de kermis ruimtelijk nog wel past in de binnenstad als de openbare ruimte anders wordt ingericht.'

Gelijke bezoekersaantallen

Zwolle meldt dat kermisexploitanten ook 'kansen zien' in Park de Wezenlanden. Bij de laatste editie in 2021 kwamen de bezoekersaantallen in het park overeen met de aantallen zoals de binnenstad die kende voor de coronacrisis.

Ook zijn er de afgelopen twee jaar niet veel klachten ontvangen over de kermis. Dit komt volgens de gemeente onder meer omdat het geluid centraal wordt geregeld en dit geluidsoverlast voor de omgeving beperkt. Hulpdiensten kunnen in het park de kermis beter en sneller bereiken bij een calamiteit.

De gemeente meldt dat de kosten voor het organiseren in Park de Wezenlanden - zo moet het terrein omheind worden met hekken - wel hoger zijn.

De zomerkermis in Park de Wezenlanden vindt komende zomer plaats van 12 tot en met 21 augustus. 'In 2020 en 2021 duurde de kermis acht dagen waardoor de pachtopbrengsten lager uitvielen', meldt de gemeente. 'Wanneer de kermis weer tien dagen duurt, is de verwachting dat pachtopbrengsten hoger zullen uitvallen.'