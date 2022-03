Vanaf 25 maart kunnen Utrechters reageren op de plannen van de gemeente. Het hoogbouwproject, genaamd Mark, is gevestigd op de hoogbouwkavel in Leidsche Rijn Centrum en wordt aardgasvrij en klimaatneutraal gebouwd.

De bestemmingsplannen tonen de schets voor een 'verticaal dorp' met drie woontorens waar zo'n 1200 woningen worden gecreëerd. Met een toren van 140 meter wordt het de hoogste toren van Utrecht.

In de woontorens worden 25 procent sociale- en 25 procent middenhuurwoningen aangeboden. Verder bieden de woontorens koopwoningen en zorgwoningen.

Bijbenen

Momenteel kan de stad de vraag naar woningen niet bijbenen. Hoogbouw in stedelijke centrumgebieden biedt de oplossing voor die behoefte voor huidige én toekomstige Utrechters.

De gemeente wil met haar plannen niet alleen inzetten op woningbouw, maar ook de aanleg van een nieuwe wijk. Dat komt allemaal samen in de nieuwe bestemmingsplannen.

"Mark is haast een complete wijk in één gebouw", aldus wethouder Klaas Verschuure. "De bewoners kunnen elkaar in de verschillende binnentuinen ontmoeten, er komen winkels en een restaurant. Het is dat er nog zoveel ander moois in de buurt is, anders zou je de torens niet uit hoeven."

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan zal voor een periode van zes werken ter inzake worden gelegd. Deze periode gaat, naar verwachting, in op 25 maart.

Bewoners kunnen dan hun reactie geven. Daarna kijkt de gemeente wat er aangepast moet worden en wordt een definitief plan opgesteld.