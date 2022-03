Claudia de Breij en haar vrouw Jessica van Geel hebben twee Oekraïense vluchtelingen in hun Utrechtse huis opgevangen. Het gaat om een moeder en haar zoon, die lijdt aan kanker.

Dat vertelde De Breij donderdagavond in De Avondshow met Arjen Lubach. "Ik ving op dat jij bijzondere gasten in huis hebt", zei Lubach daarin tegen de Breij. Zij antwoordde: "Er woont sinds maandag een jongen uit Oekraïne in huis, met zijn moeder. En hij heeft kanker."

De jongen is één van de 25 kinderen uit Oekraïense die afgelopen maandag met hun naasten aankwamen in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Daar worden zij vanaf nu behandeld voor hun ziekte. De Oekraïense families wonen bij gastgezinnen, die vanuit het netwerk van het Prinses Máxima Centrum komen.

De Breij zegt dat ze 'in een soort bubbel zit', sinds de twee erbij zijn gekomen. "Het doet denken aan dat je net een baby hebt. Dan denk je de hele tijd, heb ik dit geregeld, dat geregeld? We moeten morgen naar het ziekenhuis, en dan denk ik, hebben ze op de zolder - die we ombouwden tot een soort appartementje - eigenlijk wel zout?"

Ook geeft De Breij aan dat communiceren ingewikkeld is; dat gaat voornamelijk via Google Translate. Daarnaast leert De Breij Oekraïens via de talenapp Duolingo.