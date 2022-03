In het cafe 't Half Uurtje aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois is zaterdagnacht geschoten. Dat meldt de politie. Hierbij raakte niemand gewond. Of een ruzie of bijvoorbeeld een overval de aanleiding voor het wapengebruik was, is nog in onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

De politie heeft met getuigen gesproken en camerabeelden in het café veiliggesteld. Naar de verdachte of verdachten is een onderzoek gestart. Kort nadat agenten bij de horecagelegenheid aankwamen, hoorden zij een aantal knallen in de buurt. Deze knallen leken op schoten. Of er daadwerkelijk geschoten is of bijvoorbeeld vuurwerk werd afgestoken, is niet duidelijk.