De kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 in België zullen tien jaar langer openblijven. Het was de bedoeling dat ze in 2025 zouden sluiten, maar om torenhoge energierekeningen te voorkomen komt de Belgische regering daar nu op terug.

De roep om na 2025 door te gaan met kernenergie werd de afgelopen weken steeds luider in België. In februari noemde de werkgeversorganisaties het onverantwoord om de voorgenomen 'kernuitstap' door te zetten.

België wil overstappen op duurzame energie en dat aanvullen met elektriciteit opgewekt door gascentrales. Maar doordat de gasprijzen de pan uitrijzen door de oorlog in Oekraïne ziet de regering geen andere uitweg.

Onder het motto 'Keep the lights on' werd door ondernemers vorige maand een website geopend waar burgers een petitie voor het openhouden van de kerncentrales konden ondertekenen.

In Doel zijn vier kernreactoren in bedrijf. Doel 1 en Doel 2 zijn in gebruik genomen in 1975, Doel 3 in 1982 en Doel 4 in 1985. Doel 4 blijft nu tien jaar langer draaien.