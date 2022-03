Wouter van Zandbrink, voormalig gedeputeerde en lid van de Eerste Kamer, wordt informateur in Goes. Dat heeft PvdA/GroenLinks-lijsttrekker Marco Eestermans zaterdag bekendgemaakt.

"Zaterdagmorgen zijn alle politieke partijen in Goes op de hoogte gebracht en zij hebben allemaal hun vertrouwen uitgesproken in de informateur en het voorgestelde proces", laat Eestermans weten.

"We zijn blij dat we een zeer ervaren bestuurder met kennis van Zeeland en Goes hebben kunnen benoemen en hebben er alle vertrouwen in dat we met Wouter van Zandbrink een voortvarend en zorgvuldig informatieproces tegemoet kunnen zien."

Een eer

Donderdagavond, tijdens de beschouwing van de verkiezingsuitslag, spraken de politieke partijen over de uitslag en de vervolgprocedure.

Eestermans heeft daar namens PvdA/GroenLinks aangegeven op zoek te zullen gaan naar een informateur om de informatieronde voorafgaand aan de coalitievorming te gaan begeleiden. Die is gevonden in de persoon van Van Zandbrink, die zelf aangeeft het als een eer te beschouwen dat hij als informateur voor Goes aan de slag mag, aldus PvdA/GroenLinks.