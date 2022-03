Muziekgebouw Eindhoven organiseert op zaterdag 26 maart vanaf 20.15u een benefietconcert voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De opbrengst gaat naar Giro555 van de samenwerkende hulporganisaties.

Pianiste Iris Hond, zangeressen Kovacs en Trijntje Oosterhuis, trompettist Eric Vloeimans en cabaretier Theo Maassen zijn de artiesten die belangeloos optreden. Maassen zal een stuk uit zijn nieuwe show 'Onbekend terrein' spelen.

Muziekgebouw wil hiermee 'inspireren tot saamhorigheid en financiële en morele steun bieden aan de Oekraïense gemeenschap'. De avond wordt geopend door burgemeester John Jorritsma. De host is acteur Mike Weerts.

Kovacs in Oekraïne

De Eindhovense zangeres Sharon Kovacs trad verschillende keren op in Oekraïne: "In Odesa, Kyiv en Kharkiv heb ik meermalen gespeeld. Ik kreeg altijd bloemen tijdens en na mijn concerten, ik voelde me altijd heel erg welkom en op mijn gemak. Het is vreselijk wat er nu allemaal gebeurt, ik wil graag helpen."

Tickets voor de avond zijn vanaf 16u vanmiddag voor 10 euro per stuk te koop. Op de avond zelf is het ook nog mogelijk om te doneren aan Giro555.

Het personeel van het Muziekgebouw werkt die dag grotendeels vrijwillig. Ook hebben verschillende leveranciers hun medewerking toegezegd.